Anaïs Favron remplace Dany Turcotte à Tout le monde en parle

Surprise... et girl power!!!



Avez-vous regardé Tout le monde en parle ce soir? Il y avait une invité-surprise aux côtés de l'animateur...

Eh oui, depuis le départ de Dany Turcotte, Guy A. Lepage se sentait un peu seul sur le plateau de Tout le monde en parle et il a demandé du renfort à Anaïs Favron, une «femme qu'il trouve intelligente, cultivée et très drôle»!

«Je suis toujours prête pour un suicide professionnel, tu le sais. Moi, j'aime vivre dangereusement. Mais, je ne pouvais pas refuser cette belle invitation-là, parce que ça n'arrive pas tous les jours de se faire offrir d'animer avec une idole de jeunesse avant qu'il soit trop tard. J'ai sauté sur l'occasion, je suis là et je trouve qu'il était temps qu'il y ait une fille sur le plateau de Tout le monde en parle. Les femmes, cette minorité majoritaire. Parce que dans les médias, ça ne paraît pas toujours, mais peu importent la langue, la culture et la classe sociale, on est la moitié du monde. Là je ne veux pas dire que les femmes m'auraient élu pour les représenter ici, ça je le sais que non, mais je suis ici, je vais m'amuser et te remettre à ta place quand il faudra », a confié Anaïs, visiblement ravie de ce nouveau poste.

Gageons que ce nouveau duo fera des flammèches et mettra un peu de folie dans nos dimanche soirs!

En espérant qu'Anaïs soit officiellement la nouvelle «folle du roi» de l'émission et soit présente chaque dimanche dans le futur!

Aimez-vous ce choix?



