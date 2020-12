André Ducharme annonce qu'il quitte Un souper presque parfait

André Ducharme a annoncé une nouvelle inattendue, lundi après-midi : il quitte Un souper presque parfait!

Le célèbre humoriste était le narrateur de la populaire émission depuis plus de 10 ans.

Dans un long texte partagé sur la page Facebook officielle d'Un souper presque parfait, André Ducharme raconte comment il s'est embarqué dans cette grande aventure qui a changé sa vie.

Voici le message de la star annonçant son départ de la télé-réalité :

« Printemps 2010…

Guillaume Lespérance entre dans mon bureau de Tout le monde en parle pour me parler d’une nouvelle série qu’il va prochainement produire, une télé-réalité où les gens s’invitent mutuellement à souper et se donnent ensuite des notes. Je l’écoute sans me douter qu’il pense à moi pour en faire la narration, sans me douter qu’il vient en fait sonder mon intérêt. Intérêt qui n’est pas vraiment là. Heureusement, Guillaume est persévérant et il finit par me proposer le contrat quelques semaines plus tard. Je refuse. Il insiste et me demande de regarder la série originale anglaise Come dine with me… Quelques heures plus tard, je le rappelle en lui disant que je ne lui parlerai plus jamais s’il offre l’émission à quelqu’un d’autre. C’était le début d’une belle aventure appelée : Un souper presque parfait.

J’ai su plus tard que Guillaume avait refusé que j’auditionne pour la job, ce qui se fait habituellement dans ce genre de situation. Il voulait que ce soit moi et personne d’autre. Et il a convaincu V de lui faire confiance. Je ne savais pas à quel point Un souper presque parfait allait changer ma vie. Cette émission m’a permis de m’investir totalement dans un projet fait sur mesure pour moi, de mieux comprendre les relations humaines, de devenir une meilleure personne, et de devenir en prime un bien meilleur cuisinier!

Le 3 novembre dernier, après 10 ans et demi et 1405 émissions, j’ai enregistré ma dernière animation. Et ce sera réellement la dernière. J’accroche mon tablier.

Cela n’a pas été une décision facile à prendre, USPP c’est une grande partie de ma vie, mais je crois que c’est la bonne. Le moment est venu pour moi de passer à autre chose. Je ne sais même pas quoi en plus!.. Je vais laisser la vie décider, elle ne s’est pas trompée souvent. J’ai un tas de personnes à remercier en commençant par tous les participants et participantes qui m’ont fait confiance.

Toutes nos équipes avec un salut spécial à Brigitte, Lawrence, Maude, Martine, Marie-Laure et Marc-André avec qui j’ai collaboré davantage. Avec un clin d’œil à Sasha qui a jeté les bases de la série.

Merci à Brigitte Lemonde de Zone 3, aux gens de V et de Noovo. Merci à Anicée Ouellet, ma grande complice des dix dernières années et de notre série des Meilleurs moments, qui m’a permis de terminer cette histoire de la plus belle des façons. Et un merci éternel à mon éternel ami Guillaume Lespérance qui m’a fait le plus beau cadeau de ma carrière post-RBO.

Merci à Marie Hélène, ma merveilleuse blonde qui a sacrifié je ne sais combien de soirées et de fins de semaine alors que j’étais enfermé dans mon bureau à regarder des tartares de saumon, des filets de porc et des gâteaux au fromage. Et surtout, merci à vous tous et toutes d’avoir été là tous les soirs depuis 11 ans. Je vais tellement m’ennuyer de vous. Mais on se retrouvera bientôt.

Et je vous souhaite de revoir le plus rapidement possible les gens que vous aimez autour de soupers plus que parfaits.

- André Ducharme »

Karine Paradis

Avec son immense talent et son humour bien à lui, on sait que d'autres défis formidables attendent André Ducharme!

On vous invite à relire notre entrevue avec lui, réalisée à l'aube de la onzième saison d'Un souper presque parfait!

Vous aimerez aussi: