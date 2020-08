André Robitaille partage une magnifique photo avec son amoureuse en vacances!

André Robitaille file toujours le parfait amour!

Eh oui, comme plusieurs Québécois cet été, le sympathique animateur a profité de quelques jours de congé pour visiter les beautés du Québec. C'est accompagné de son amoureuse Julie que le sympathique animateur a humé l'air marin en vacances et pris des couleurs sous le soleil avec sa tendre moitié, tout sourire!

«Fait beau!», dévoile-t-il tout simplement via Facebook!







On se rappelle que l'animateur a retrouvé l'amour il y a deux ans et c'est sur le tapis rouge plus que glamour de la 34e soirée des Prix Gémeaux qu'il a décidé de nous présenter celle qui fait battre son coeur: Julie Boisvert, une collègue qui travaille dans le milieu de la télévision comme recherchiste et scénariste!

«Ça fait un an qu'on est ensemble. On s'est connus sur Entrée principale. On a longtemps été des collègues. On est heureux comme ça ne se peut pas. On avait hâte de vous le dire, mais on voulait respecter bien des gens autour de nous!», avait-il confié l'an dernier au sujet de son couple.



Karine Paradis

D'ailleurs, aujourd'hui, André Robitaille est de retour au boulot, masque bien en vue, alors qu'il reprend tout doucement les tournages de Les enfants de la télé (qui sera diffusée sans public)!



Instagram André Robitaille



Rappelons qu'en juin 2018, l’animateur annonçait sa séparation avec Martine Francke après 25 années de vie commune. La comédienne de 5e rang a avoué récemment avoir elle aussi retrouvé l'amour!



Vous aimerez aussi: