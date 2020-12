Andréane Chamberland d'OD Californie fait monter la température avec un look des Fêtes parfait!

Ho! Ho! Ho! La féerie du temps des Fêtes commence réellement à se faire sentir, et ce, même si notre Noël en famille est annulé!

Alors que tout le monde met la touche finale à ses décorations et son sapin de Noël, question de s’égayer un peu et garder le moral pendant les durs temps de pandémie, d’autres sont totalement plongés dans l’esprit des Fêtes… Et c’est le cas de la jolie Andréane Chamberland! Celle qui s'est fait connaître au Québec lors de son passage à Occupation Double en Californie, puis chez nos voisins français dans la téléréalité Les Anges 8, a partagé de superbes clichés qui donneraient chaud aux habitants du Pôle Nord complet, père Noël, maman Noël et leurs lutins inclus!





C’est via Instagram que la belle blonde a partagé des photos de la magie du temps des Fêtes qui s’est emparée de son petit cocon, nous dévoilant du même coup son sapin de Noël!





En juillet dernier, on pouvait découvrir qu’Andréane n’était plus un coeur à prendre, et ce, depuis deux années déjà. La belle file le parfait amour avec un athlète professionnel!

