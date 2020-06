Andrée Champagne, la toute première Donalda, est décédée!

C'est avec la plus grande des tristesses que l'on apprend qu'Andrée Champagne n'est plus...



Radio-Canada



Celle qui a incarné la toute première Donalda dans Les Belles Histoires des pays d'en haut est décédée vendredi, à l'âge de 80 ans. C'est son conjoint, le pianiste André Sébastien Savoie, qui a confirmé la nouvelle à TVA Nouvelles.

«Elle était unique, elle avait toutes les qualités. C’était une personne très sensible, très humaine et sans prétention. Je ne lui ai pas trouvé de défauts. Elle était très talentueuse. Elle avait beaucoup de goût et d’entregent!», a confié André Sébastien Savoie.



Cp Image/Justin Tang - Andrée Champagne a reçu l’Ordre du Canada en 2018, de Julie Payette.



Nul doute, Andrée Champagne aura marqué l'imaginaire des Québécois avec son rôle de Donalda Laloge dans Les Belles histoires des pays d’en haut! D'ailleurs, au cours de sa vie, la grande dame a eu le bonheur de remplir plusieurs rôles qui lui ont permis de s'accomplir en tant que femme de tête: passant de comédienne à politicienne (elle a consacré 18 ans à sa carrière politique!), puis fondatrice d’une agence de casting, pianiste et même animatrice!

Nous offrons toutes nos condoléances à la famille d'Andrée Champagne, ses amis et ses proches, qui sont en deuil.

Plus tôt aujourd'hui, on apprenait le décès du conférencier Jean-Marc-Chaput.

