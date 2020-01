Andrew O'Reilly d'OD Grèce est en couple et nous présente sa douce

Le beau Andrew O'Reilly n'est plus un coeur à prendre!

Eh oui, le grand gagnant d'Occupation Double Grèce a officiellement trouvé l'amour et c'est en ce début d'année 2020 qu'il nous présente l'élue de son coeur via sa page Instagram!

Il semble que la dernière année ait été synonyme de changements pour le beau brun, qui nous annonce par le fait même qu'il vient de décrocher un emploi dans son domaine après ses études en gestion des soins de la santé (afin de devenir infirmier clinicien), en plus de retourner habiter dans sa Gaspésie natale!

« 2019 you we’re good to me : .

• Finir ma maitrise en gestion des services de santé 👨🏻‍🎓📚 .

• New job dans mon domaine .

• Déménagement en Gaspésie 🔙 .

• Tout plein de moment mémorable avec les chums .

• Trouver une belle personne avec qui partager mon quotidien



Ready for 2020 avec d’autres beaux projets en vue. 🏠 Let’s go!

Je vous souhaites aussi tout ce que vous voulez en 2020!», dévoile-t-il aux côtés de sa douce.





Tous nos voeux de bonheur à Andrew et son amoureuse, Emy Querry!



Instagram d'Andrew



Pssssst! De son côté, Catherine Peach Paquin, la grande gagnante d'OD Grèce, file aussi le parfait amour avec son chum!



Vous aimerez aussi: