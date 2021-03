Anick Lemay s'ouvre sur sa relation avec son ado dans une hilarante vidéo!

Anick Lemay est la vedette du segment « Montée de lait » de l'émission Format familial, cette semaine!

Le thème de son coup de gueule : l'impact des hormones féminines sur sa vie et celle de sa fille, et surtout, sur leur relation!

En effet, la comédienne est en préménopause alors que sa belle Simone elle, est en plein dans l'adolescence. Le résultat peut être explosif à la maison et ce, même si elles s'entendent à merveille!

Voici la « Montée de lait » d'Anick Lemay, dans laquelle elle s'ouvre pour une rare fois sur sa vie familiale :

« Je m’appelle Anick Lemay, j’ai 49 ans, une ado de 14 ans... et on est en crise d’hormones! Je n’avais pas pensé à ça, moi, à 35 ans, toute pleine d’hormones de grossesse et de collagène que j’étais, que lorsque ma fille aurait ses premières règles, les miennes cesseraient! Je n’avais pas pensé à ça, moi, que quand ses hormones à elle kickeraient, eh bien les miennes chuteraient! C’est comme le choc des Titans! Et si la pleine lune s’en mêle, là, c’est l’apocalypse! »

Vous pouvez voir l'épisode de la semaine de Format familial en entier, tout à fait gratuitement, sur le site de Télé-Québec.

Rappelons que la famille d'Anick Lemay s'est agrandie en décembre dernier : elle a adopté un adorable chien!

Revoyez les premières photos du toutou, qui se nomme Kraken!

Vous aimerez aussi :