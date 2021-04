Annabel Oreste de Star Académie publie un message touchant suite à son élimination

Annabel Oreste a brisé le silence suite à son élimination à Star Académie, dimanche dernier!



Dans une touchante publication sur les réseaux sociaux, la jeune chanteuse remercie l'équipe de production de l'émission ainsi que tous ceux qui ont voté pour elle lors des grands variétés.



« Premièrement, je tiens à remercier toute l’équipe de @staracademietva pour cette belle aventure et quand je dis toute l’équipe, c’est vraiment TOUTE L’ÉQUIPE! Une aventure comme celle-là ne serait pas possible sans le travail acharné et extraordinaire de tous ceux qui sont impliqués en arrière-scène.



Je dois un gros merci à tous ceux qui m’ont montré leur support au cours de ces derniers mois. Sans vos beaux messages, je ne crois pas que je me serais rendue à la ligne d’arrivée avec la tête aussi haute et avec autant de fierté et de joie.



Bon, maintenant restez à l’affût pour la suite. Je reprends quelques heures de sommeil et je m’y mets! J’ai tellement de projets à partager avec vous! », a-t-elle écrit.



Elle nous manque déjà!

Revoyez maintenant l'excellente prestation d'Annabel Oreste à Star Académie dimanche dernier :



On vous invite à suivre Annabel Oreste sur Instagram pour ne rien manquer de ses futurs projets. Elle partage aussi régulièrement de magnifiques photos. On adore son style!



