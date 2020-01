Anne Dorval en pleurs lors de la surprise émouvante de sa fille à En direct de l'univers

Anne Dorval fait définitivement partie de nos comédiennes chouchous... et on l'aime littéralement d'amour!

Hier soir, Anne a eu une surprise plus qu'émouvante lorsqu'elle a vu débarquer sa fille Alice sur le plateau d'En direct de l'univers, où l'on célébrait en grande pompe son univers musical avec tous ses proches!





Dès qu'elle a aperçu sa fille, micro à la main, Anne a fondu en larmes! Accompagnée au piano par son amoureuse, Anne-Sophie Gaudet, Alice Dorval a interprété Breathe Me de Sia, la chanson finale de sa série fétiche Six pieds sous terre (Six Feet Under). La série culte, tout comme la chanson de Sia, ont une d'ailleurs résonnance très particulière pour la comédienne.

«J’ai arrêté d’écouter cette chanson-là de Sia, Breathe Me, pendant des années, parce que j’avais une réaction épidermique. J’éclatais en sanglots sur-le-champ!», a dévoilé Anne.

Sortez les Kleenex... c'est si beau de voir Anne si émotive et touchée droit au coeur par la surprise de sa fille et son amoureuse!





Pour voir la performance au complet, c'est par ici!