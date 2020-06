Anne-Élisabeth Bossé et Guillaume Pineault soulignent leurs 4 ans d'amour!

Non mais... est-ce qu'ils peuvent être plus cute ensemble?

Anne-Élisabeth Bossé et Guillaume Pineault forment incontestablement l'un des couples les plus adorables du Québec! Ensemble depuis quatre ans déjà, les fiancés ont pris d'assaut leurs réseaux sociaux afin de souligner à point ils étaient encore fous amoureux l'un de l'autre!



C'est via Instagram qu'Anne-Élisabeth et Guillaume ont partagé de sublimes témoignages!

«4 ans d’inside jokes incompréhensibles chantées (ou slammées) 4 ans de recettes qui ratent la cible sauf mon pain aux bananes 4 ans de champagne fancy / 4 ans de poutine avec des saucisses 4 ans de moi qui sape en mangeant des fruits / 4 ans de toi ben tanné de t’ça

4 ans de toi qui me dis qu’y’haïs ça les huitres / 4 ans de moi qui insiste pour que tu leur « redonnes une chance. »

4 ans depuis que tu m’as désarmé à notre première « date » en devenant super émotif en parlant d’animaux / 4 ans de moi qui arrive en retard de 5 minutes 4 ans d’erreurs / 4 ans de réussites extraordinaires 4 ans de toi qui m’explique comment marche le système musculo-squelettique / 4 ans de moi qui te l’signale quand tu fais une erreur de participe passé en storie 4 ans de soutien indéfectible 4 ans à devenir de meilleures personnes 4 ans de « c’est si l’fun que t’existes »

4 ans d’amour bref.», dévoile Anne-Élisabeth.





« 4 ans!

-4 ans à tolérer que je ne mange pas de fruits et légumes.

-4 ans me faire dire « Vert » aux lumières, quand je suis dans la lune.

-4 ans à rire de choses que personne ne comprendrait

-4 ans à réécouter « The Office »

-4 ans de « Baby baby » « QUOI » « Rien »

-4 ans de « Vite viens voir, le bateau est encore là »

-4 ans de « Encore une toune depress, sérieux ? »

-4 ans de « Ah ouin des toasts au beurre de Peanut avec du Quick »

-4 ans de « Y’est où le bouton Input sur la manette »

-4 ans qu’on a jamais fait de 4 roues.

-4 ans de « Bon show » avant chacun de mes spectacles

-4 ans de « Estela » - « Pou Pou » ... ouiii !

-4 ans à voir le beau dans des choses que je n’avais même pas remarqué.

-4 ans à évoluer et devenir une meilleure personne à tes côtés.

-4 ans de voyages « ailleurs qu’aux USA » mais que finalement c’est toujours pas mal « aux USA »

-4 ans depuis que t’as donné ton numéro à un inconnu, pour aller prendre un verre au Rosemont.

-4 ans que je suis bien avec toi...

-4 ans de « oui je lâche mon cell dans 1min »

-4 ans que je t’aime!!!

.

🙋🏻‍♂️🙋🏼‍♂️💙 #QueRienNeBouge #👩🏻🐈🐈🦮🏡 #JeLâcheMonCell», ajoute Guillaume.





Rappelons que le Gala Québec Cinéma aura lieu ce mercredi 10 juin à compter de 19h sur les plateformes de Radio-Canada et d’ARTV; Anne-Élisabeth est d'ailleurs en nomination comme Meilleure actrice dans le film La femme de mon frère de Monia Chokri!

