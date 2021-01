Anne-Marie Withenshaw est renversante dans une robe mauve à manches longues

Fitfiouuuuuuuuuu!

Fidèle à elle-même, Anne-Marie Withenshaw est lumineuse à souhait alors qu'elle porte une magnifique robe de soirée mauve à manches longues!

C'est via Instagram que la belle animatrice a annoncé qu'elle était fin prête pour la toute première émission de 2021 de C'est juste de la TV!

«Enfin! @cjdltv est de retour ce soir! On avait tellement hâte d’amorcer 2021 en télé. Au menu:

Big Brother Célébrités (of course!)

L’avenir nous appartient

Bridgerton et Les Pays d’en Haut

Entre deux draps et Caméra Café 2021

Ainsi que plein de surprises qui nous ont allumé...ou pas 😉

À 21h, sur @ici_artv 💜», a dévoilé Anne-Marie sur ses réseaux sociaux.

Cette couleur lui va comme un gant, n'est-ce pas?





Avec la pandémie, Anne-Marie a pu profiter de moments en famille de prédilection dans les dernières semaines! Son petit cocon familial est adorable à souhait...



Pssst! Karine Vanasse a aussi fait tourner toutes les têtes récemment dans une création du couturier français Alexandre Vauthier!



