Annie Dufresne exige immédiatement le retrait du port du masque obligatoire!

Le port du masque obligatoire dans les lieux publics continue de soulever les passions de ceux qui croient que la pandémie est un complot du gouvernement et une simple mascarade pour nous faire obéir aveuglément...

Alors que la comédienne Lucie Laurier fait beaucoup jaser depuis le début de la pandémie de coronavirus avec ses théories conspirationnistes sur les réseaux sociaux (elle a d'ailleurs attaqué Rachid Badouri sur Twitter cette semaine), voilà qu'un nouveau joueur vient d'entrer dans l'arène: Annie Dufresne!

Sur ses réseaux sociaux, la comédienne et chanteuse est sans équivoque: elle est formellement contre le port du masque, qui brime, selon elle, ses droits et libertés!

«J’exige le retrait du port du masque obligatoire right fucking now. Laissez nous libre de choisir comme au B-C. J’ai le droit de combattre ce virus en développant mon système immunitaire fort, sans le masque qui affaiblit et crée un climat de peur. La mascarade est terminée [sic]», dévoile-t-elle sur Twitter. Un gazouillis qui a été rapidement partagé par Lucie Laurier.



J’exige le retrait du port du masque obligatoire right fucking now. Laissez nous libre de choisir comme au B-C. J’ai le droit de combattre ce virus 🦠 en développant mon système immunitaire fort, sans le masque qui affaiblit et crée un climat de peur. La mascarade est terminée. — Annie Dufresne (@anniedufresne1) August 5, 2020

Sur Facebook, elle explique en détail le fond de sa pensée:

«Très intéressant. Une scientifique, généticienne qui dit tout haut ce que d’instinct je pense tout bas depuis le début de cet épisode d’horreur 2020.

J’exige le retrait du port du masque obligatoire right fucking now.

Même Ghandi a affirmé de désobéir à votre gouvernement si ce qu’il vous demande va à l’encontre de vos valeurs. Laissez-nous libre de gêrer les virus 🦠 comme on le fait chaque année avec nos grippes et nous obliger pas à vacciner pcq là c’est moi qui monte aux barricades. On a tous des supers pouvoirs! Le miens, demander à mes proches, c’est de prévoir des dangers. Soyez juste sans peur, bienveillant, actif, aimant, heureux et les maladies vous sauterons pas dessus. Je sais, on est tous affectés psychologiquement mais reprogrammons notre humeur sur le positif et respirons cet air purifié par la réduction des transports. Je vous aime! Nb: hier j’étais si heureuse de voir 3 jeunes filles du casse croûte me préparer mon manger sans masque! On dirait que le fait d’être préparé libre avec amour ça goûtait meilleur! La vie c’est beau! Amour, force, honneur, courage, liberté! Après chaque conflit et guerre mets place à un air de paix. Accrochez-vous! Aimez vous! Emprunter votre propre chemin. Acheter local! Soyons unie et heureux! [sic]»





Elle ajoute aussi:

«Je le sais, je vais mettre mon masque et farmer ma gueule comme je me suis fait dire gentillement sur ma page sur un autre post effacé.

En passant je ne connais personne qui a la science infuse sur le dossier covida alors il est normal que je me questionne.

Pourquoi le reste du Canada comme le B-C, Alberta, Saskatchewan, etc, le masque est conseillé mais pas obligatoire dans les endroits fermés? Pourquoi c’est juste au Québec? C’est qui Aruda? Il travaille pour qui? Pourquoi c’est nous qui le paye 1 millions pour 3 ans avec augmentation? Que lui respecte rien et peut voyager?

J’ai de la misère à obéïr quand je sens que mon peuple de viking francophone qui combat toutes les grippes mutantes en hiver, étouffe, littéralement. Pourquoi c’est juste au Qc le masque obligatoire? Je maintiens que les gens devraient être libre d’en porter, si ça les rassure, un masque, et laisser les commis dans les marchers, boutiques, serveur et tous les travailleurs libres d’en porter ou pas. Que les déjà fragiles comme la petite aux nouvelles se protègent s’ils veulent mais laissons les autres vivants en vie mourir debout s’ils veulent. Dans la vie de tous les jours, je parle à tous le monde... Je sais de source sûre que cette campagne de peur a augmenté le suicide de 150%. Déjà qu’on est une des provinces les plus atteinte avec ce mal de vivre, surtout chez les ados. La co-morbidité frappe mais on nous en parle pas aux nouvelles. J’ai parlé à un nettoyeur en sinistre de région. C’est lui qui m’a dit qu’il ramasse beaucoup beaucoup trop de suicide depuis le mois de mars 2020. De plus, j’ai une autre question? Est-ce que les profs d’école et les gardiennes d’enfants vont être obligés de porter le masque comme ils ont fait en Beauce ce qui a créer beaucoup de frustration chez les profs et d’anxiété chez les enfants? Est-ce qu’ils vont obliger les ados à se masquer? Je suis pas médecin mais j’ai peur du kick back du trop de purel, aseptisé la société, peur de l’isolement, des sentiments de solitude, de peur, d’angoisse et d’insertitude qui mènent à la maladie. Tk, moi mon père a 80 ans. Il fait des marchés aux puces, joue dans l’argent, se gratte la face, nous colle, se boie une bière mais pas 10, il placotte, fait des deals et du bien à tous le monde autour avec sa joie de vivre de bon papa solide. Il est top shap et y’a pas un de ses clients malades non plus. Et là j’effacerai pas, je ne fais que me questionner sans prendre parti alors je veux entendre votre point de vue sur la situation, bien si vous êtes capable penser par vous même! Lol! [sic]»



Le pire?

Elle conseille même aux gens de désobéir carrément à la loi et de porter le masque sous le nez lorsqu'ils travaillent... A-t-on besoin de le mentionner? NE FAITES PAS ÇA PAR PITIÉ!

«Bon week-end de la famille No Fear! En passant les enfants ne sont pas tenus de se masquer. Si vous le faites vous allez d’avantage affaiblirs leurs systèmes immunitaires en développement et ça risque de vous coûter cher d’antibiotiques aux bananes cet hiver. Pour ceux qui sont obligé pour le travail, portez le masque sous le nez le plus possible. Ça va vous renforcir de respirer à fond pour l’hiver terrible à venir, pas nécessairement à cause du COVID mais tous les autres virus [sic]»









