Annie Dufresne met sa maison de 500 000$ en vente

Maison de star à vendre! Des intéressés?

La chanteuse et comédienne Annie Dufresne a annoncé via sa page Facebook qu'elle mettait sa superbe demeure en vente. Située en banlieue de Montréal, près de Châteauguay, la propriété comporte trois chambres, deux salles d'eau, un très gros garage avec toit cathédral et une magnifique piscine creusée!

Annie Dufresne précise au passage qu'elle recherche un acheteur sérieux, qui doit posséder un portefeuille de 500 000 $.

«Bon vendredi matin la planète! Je vends ma belle maison!!! Meublés si désiré, piscine, très gros garage avec toit cathédral, salle d'entrainement, grande cuisine et salon, 3 chambres au deuxième, deux salles d'eau, une avec douche et un grand bain, salle de lavage, sous-sol. Située dans une jolie banlieue de campagne sur la Rive-Sud de MTL, près de Châteaugay en Montérégie, Québec, Canada, à 20 min en voiture du centre-ville, ou 45 min en autobus. Cartier familial sécuritaire, avec voisins adorables. Parc avec jeux d'eau, tennis, volley-ball, écoles primaire et secondaire, CPE, aréna, bibliothèque, tout à 2 min de marche. Possibilité de vous faire un jardin et avoir des poules et des lapins dans le cabanon. Idéale pour famille, mais aussi pour athlète, acrobate, garagiste, collectionneur, entrepreneur. Pour infos de gens sérieux, avec un budget de 500 000$, écrivez à annieduf73@gmail.com. Je vais à la pêche ce weekend avec ça mais je suis du genre à me prendre un agent next week et ça va coûter plus cher alors faites vite!

NB: Ne me contactez pas ici à ce sujet pcq je risque de ne pas vous voir à temps. J'ouvre cette boite rarement à cause du volume mais sachez que je fini par tous vous lire une fois par mois environ. Avec mon temps alloué à mes proches au quotidien. Sachez aussi que J' apprécie votre amour et confiance. Je serai toujours là, un peu comme un phare lumineux dans vos coeurs. N'hésitez pas à vous confier dans le besoin. C'est pourquoi je garde la possibilité de m'écrire ici. Pcq je constate que ça fait du bien pour plusieurs de se confier. Sachez que quand rien ne va plus, écoutez une chanson, lisez un livre, ayez des pensées positives en vous entrainant, dansez dans votre salon, adoptez un animal abandonné, aidez votre prochain, profitez de cette période pour vous réorienter si vous étiez malheureux dans votre travail, méditez, priez. La vie c'est un cadeau. Saviez-vous qu'avoir gagné la vie c'est encore plus chanceux qu'avoir gagné à la loterie? C'est pourquoi vous êtes chanceux et unique. GOOD VIBE only! Hugs and kisses, Bizous câlins xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx», dévoile-t-elle sur Facebook.



Si la magnifique demeure vous intéresse, faites vite, puisqu'Annie dévoile qu'elle compte bien se prendre un courtier immobilier dans les prochaines semaines... et monter le prix de vente!

