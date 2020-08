Annie-Soleil Proteau confie ne dormir que 4 heures par nuit!

Annie-Soleil Proteau a fait une confidence surprenante, cette semaine en entrevue : elle ne dort que quelques heures par nuit!

La chroniqueuse de Salut Bonjour affirme qu'en effet, si elle dort pendant quatre heures, elle considère avoir eu une grosse nuit de sommeil!

Annie-Soleil Proteau s'est ouvert sur le sujet lors de son passage à Sucré Salé mercredi soir. Elle a expliqué qu'elle avait grandi en sachant que la vie était précieuse et qu'elle pouvait s'arrêter à tout moment. Elle préfère donc ne pas passer trop de temps à dormir!

Voici les touchantes confidences de l'animatrice sur le sommeil et sa façon de voir la vie :

« Je suis super chanceuse parce que je n’ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Quatre heures, c’est une très, très grosse nuit et c’est rare que ça arrive. J’ai toujours su ça parce que j’ai grandi en bonne partie chez mes grands parents. Quand j’avais 4 ans, mon grand-père a reçu un diagnostic de cancer du poumon. On lui donnait 3 mois à vivre et il a signé, en cachette, un protocole expérimental. Et il n’a pas vécu 3 mois, il a vécu 14 ans! Mais ça faisait que tous les midis, puis tous les soirs quand je revenais de l’école chez mes grand-parents, je me demandais "Va-t-il être là? Va-t-il être à l’hôpital sur la table d’opération? Va-t-il être dans une ambulance ou va-t-il être mort?" J’ai grandi en sachant que la vie, ça peut finir dans 4 minutes, dans 4 secondes, dans 4 heures... C’est pour ça, je pense, que je suis aussi intense et que j’aime ça vivre à l’extrême et que je ne perds pas de temps à dormir! »

Une histoire inspirante qui nous touche droit au coeur!

Vous aimerez aussi: