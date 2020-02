Annie-Soleil Proteau est en deuil : son amie Annie-Claude est décédée.

Cette dernière, une jeune femme de 18 ans, souffrait d'un cancer incurable.

À la fin du mois de janvier, l'animatrice avait annoncé qu'elle et son ami, le chef Vianney Godbout, organiseraient un souper bénéfice pour Annie-Claude. Cet événement aura lieu ce soir, 17 février, au lendemain de son décès.

C'est avec énormément de chagrin qu'Annie-Soleil Proteau a annoncé la nouvelle à ses abonnés :

« Mon cœur est cassé. Mille miettes. Annie-Claude, j’ai pas encore de mots pour ce qui s’est passé hier. Ça viendra, ma belle guerrière... :-( Hier à l’hôpital, je t’ai dit de ne pas t’inquiéter pour ta famille. Ce soir, on sera là pour toi, pour eux, pour leur donner un peu de répit. Pour aider la famille Mondor, venez nous rejoindre pour un combat des chefs : tous les profits leur seront remis. Ce soir au Chasse-Galerie, à 18h30

514.419.9601. 4110 St-Denis, Montréal »

On envoie toutes nos pensées aux proches d'Annie-Claude.

On lève aussi notre chapeau à Annie-Soleil Proteau et son ami Vianney pour cette initiative généreuse et on leur envoie toute notre énergie pour ce soir.

