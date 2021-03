Annie Villeneuve épate avec deux looks ultra colorés

Annie Villeneuve était tout feu tout flamme hier soir, sur le plateau d'En direct de l'univers.

Présente pour célébrer l'univers musical de Rita Baga (alias Jean-François Guevremont), Annie a mis le paquet et elle était époustouflante!



La belle chanteuse a attiré tous les regards dans deux tenues ultra colorées au courant de la soirée. Toute une équipe s'est aussi impliquée pour faire briller la star, dont la maquilleuse Sabrine Cadieux, le coiffeur Andrew Gilbert ainsi que le styliste Andrew McNally.

«Tranche de vie (27-03-2021)

Histoire de ma robe.

Voici mon look pour En direct de l’univers de La grande @ritabagaz

La robe que j’ai portée dans l’ouverture de l’émission, c’est la première que j’ai essayée sur une quinzaine. Je dois avouer que j’ai fait le saut quand je l’ai vue !

J’ai continué l’essayage avec des robes encore plus audacieuses... rien n’était classique ! Et il n’y avait aucun noir !!! J’avoue que j’étais déstabilisée.

Et là, j’ai commencé ma réflexion sur la première robe essayée. Je trouvais que ça faisait « haute couture » digne d’Hollywood. Jamais je n’aurais une occasion plus appropriée de la porter. Ce que j’avais essayé était tellement plus funky que cette robe # 1, que je m’étais en quelque sorte habitué à son audace qui était devenue la norme le temps de l’essayage.

Mais j’avais peur de ce que vous alliez penser en me voyant ! Ce qui faisait donc que j’avais strictement rien compris du message que porte Rita que je prétends admirer.

Aime-toi comme tu es, ose des folies, sens-toi vivante, fous-toi de ce que les autres pensent, si toi t’es bien et que tu te trouves belle, fonce!

Alors j’ai dit go ! Ça m’a pris une petite dose de courage pour entrer dans votre télé vêtue d’autant de couleurs, de texture, bref, de tout ce à quoi je ne vous ai pas habitué depuis 18 ans.

Et face à la surprise, on a 2 choix!

1- Juger froidement

2- Ouvrir son esprit

De quel côté êtes-vous ?», a-t-elle dévoilé sur Instagram dans une tenue originale signée Tristan Réhel.





La chanteuse rayonnait à l'émission et elle a terminé la soirée dans un deuxième look qui ne passait pas du tout inaperçu, concocté par une finissante en design de mode du Collège LaSalle, Tetiana.





Plusieurs invités totalement pétillants faisaient aussi partie des festivités: Mélissa Bédard, Maxime Landry, Christine Morency, Isabelle Boulay, Sonia Vachon, Jonas, King Melrose, Luce Dufault, Amé, les drag queens Gisèle Lullaby et Marla Deer, ainsi que l'amoureux de Rita/Jean-François, Yannick Brouillette.



Quant à la drag queen Rita Baga, fidèle à elle-même, elle était tout simplement FA-BU-LEU-SE lors de l'émission!!!





Revoyez d'ailleurs la performance surprise offerte par le chanteur JP Cooper à Jean-François et à son chum Yannick!





