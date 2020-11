Anouk Meunier dévoile une adorable photo de son bébé sous la neige

Anouk Meunier a profité de la tempête de neige, mercredi, pour aller jouer dehors avec son fils!

Le bébé de la star et de Daniel Melançon, l'adorable petit Arnaud, a maintenant un an. C'est donc son premier véritable hiver à pouvoir s'amuser dans la neige!

Anouk Meunier a partagé une photo de ce moment magique avec lui dans sa story Instagram. Installé confortablement dans son habit de neige, avec sa tuque orange à pompon, le jeune Arnaud est plus mignon que jamais!

Voici la photo en question :

Instagram d'Anouk Meunier

Un moment précieux capturé d'une adorable façon!

Le gamin a eu un an à la fin du mois d'octobre. Au moment de souligner son premier anniversaire, les heureux parents Anouk Meunier et Daniel Melançon ont partagé des petits textes très touchants sur les réseaux sociaux :

« Un an aujourd’hui que j’ai l’immense privilège d’être ta maman!🙏🏻

Tu es la plus belle aventure de ma vie! Aucun mot n’est assez fort pour te dire combien je t’aime...❤️ », a écrit Anouk Meunier en légende de sa publication.

« 1 an!

Tu me combles de bonheur sans cesse et tu m’émerveilles quotidiennement!

Je t’❤️ mon grand! #BBArnaud », a déclaré de son côté le chroniqueur sportif.

Une belle famille inspirante qu'on vous invite à suivre sur Instagram!

Pssttt..! Découvrez également cette superbe photo de Julie Ringuette avec sa petite Eva, née il y a seulement cinq jours!

Vous aimerez aussi :