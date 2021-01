Anouk Meunier et Daniel Melançon publient une adorable photo de bébé Arnaud

Ses beaux grands yeux bleus sont à croquer...

Le petit garçon d'Anouk Meunier et Daniel Melançon est un véritable rayon de soleil et fait tourner toutes les têtes sur les réseaux sociaux! Bébé Arnaud est adorable à souhait et fait fureur, chaque fois que l'un de ses parents partage une mignonne photo de lui via Instagram.

Hier, le couple nous a gâtés en publiant une magnifique photo du petit prince, emmitouflé dans son petit habit de neige, prêt pour le froid du Québec (ou de la Sibérie...)!

Alors, trouvez-vous que bébé Arnaud ressemble plus à papa ou maman?



Instagram Anouk Meunier

Instagram Daniel Melançon



Attention, coeurs dans les yeux à l'horizon... Pour le bonheur de tous, découvrez les plus belles photos de bébé Arnaud (âgé d'un an et demi) avec ses parents!









Pssst! Découvrez aussi 20 adorables photos de bébé Henri, le petit garçon de Pierre Karl Péladeau et Pascale Bourbeau!



Vous aimerez aussi: