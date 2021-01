Anthony Perreault de L'Amour est dans le pré est papa

Une petite primeur!

Ce n’est plus un secret, l’émission L’amour est dans le pré est la plus prolifique en termes de couples durables et de bébés qui en découlent!

Le dernier en lice?



Anthony Perreault, le sweet lover de la 7e saison de L'Amour est dans le pré est nouvellement papa! Eh oui, le sympathique producteur laitier de 28 ans de Saint-Ambroise-de-Kildare est tombé sous le charme d'une belle enseignante de Sherbrooke en 2018 et le couple a eu son tout premier enfant à la fin de l'année 2020!

Anthony et son amoureuse Lise-Andrée Tanguay ont accueilli la cigogne, à notre plus grand bonheur! Voici quelques mignons clichés...



Tous nos voeux de bonheur à la petite famille! On vous envoie beaucoup d'amour!

