Antoine Vézina est la nouvelle voix d'Un souper presque parfait!

Un souper presque parfait fera son grand retour avec de nouveaux épisodes cet automne sur Noovo et Noovo.ca!



C'est le comédien Antoine Vézina qui assurera la narration de la populaire compétition culinaire. Avec sa répartie et son style d'humour bien à lui, cette 12e année de la quotidienne promet de charmer les téléspectateurs!



Ce dernier succédera ainsi à André Ducharme, qui avait pris tout le monde par surprise l'automne dernier en annonçant son départ de l'émission, après avoir a été le narrateur de la populaire émission pendant plus de 10 ans.







« André Ducharme a su faire d’Un souper presque parfait une émission incontournable de la télévision québécoise. Pour le remplacer, il nous fallait trouver une personne pleine d’esprit qui fait rire tout le monde. Avec son humour déjanté et ses prouesses d’improvisateur, Antoine Vézina rejoindra certainement les téléspectateurs qui seront au rendez-vous », explique Mélanie Bhérer, directrice générale, Variété, style de vie, documentaire chez Bell Média.

Dans le contexte actuel, de nombreuses mesures seront mises en place pour respecter les règles sanitaires exigées et assurer la sécurité des participants et des membres de l’équipe de production! Malgré les nouvelles normes de tournage, le public retrouvera le bon vieux plaisir de regarder soir après soir des inconnus autour d’une même table!

Participants recherchés

Vous pensez avoir tout ce qu’il faut pour épater la galerie et mettre la main sur le grand prix de 2 000 $ avec vos spécialités culinaires? Il est temps de vous inscrire. Pour participer à Un souper presque parfait, rendez-vous maintenant sur Noovo.ca!





Karine Paradis



