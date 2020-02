Antoni Porowski de Queer Eye invité à la Semaine des 4 Julie

Préparez vos enregistreurs parce qu'il va y avoir de l'action jeudi prochain à la Semaine des 4 Julie!

Eh oui, Julie Snyder aura de la grande visite sur son plateau la semaine prochaine! Après une entrevue idyllique avec la reine des talk-shows Ellen DeGeneres, puis un adorable tête-à-tête avec la star de 90210 Jason Priestley, Julie remet ça avec une autre grosse star au planning: Antoni Porowski de la série culte de Netflix, Queer Eye!

On pourra donc voir la star de Queer Eye défiler sur le fameux tapis roulant de Julie Snyder et on se fera un plaisir à l'entendre parler en français avec l'animatrice!





On se rappelle que le beau Antoni avait choisi nulle autre que Julie Snyder pour animer le lancement de son nouveau livre de cuisine Antoni in the Kitchen, qui sortait sur les tablettes en septembre dernier. Le Montréalais d'origine avait célébré la sortie de son nouveau bébé au Théâtre Rialto en compagnie de Julie et plusieurs chanceux!





Ce jeudi, on pourra d'ailleurs voir le duo à l'oeuvre dans la cuisine de Julie alors qu'ils feront de la popotte ensemble. Ça promet!

Pssst! Maxim Roy sera aussi des festivités afin de venir nous jaser de sa nouvelle série October Faction, qui connaît un grand succès présentement sur Netflix (et qui est franchement réussie)!



