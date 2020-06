Après L'Amour est dans le pré, voici la nouvelle émission que Marie-Ève Janvier animera!

Marie-Ève Janvier a pris tout le monde par surprise aujourd'hui en annonçant qu'elle ne reviendrait pas à l'animation de L'Amour est dans le pré, après huit ans à la barre de la populaire téléréalité amoureuse de V.

C'est avec bonheur qu'on peut maintenant découvrir que la belle chanteuse et animatrice sera de retour dès l'automne prochain aux commandes de la toute nouvelle émission À tour de rôles.





Dans À tour de rôles, à chaque semaine, Marie-Ève Janvier aura le mandat de revisiter la carrière des plus grands acteurs québécois à travers les personnages qu’ils ont campés au fil des ans et envers qui le public s’est attaché. Elle recevra, sur un grand plateau au décor signature, deux comédiens ayant partagés l’écran dans une même série. À l’aide d’archives et de leurs nombreux souvenirs, elle permettra aux invités de reconnecter avec leurs personnages, et par le fait même, aux téléspectateurs, de renouer avec eux également.

«Je suis à la fois fébrile, heureuse, excitée et honorée de m’ajouter à la grande famille de TVA à la barre d’une émission où toute la lumière sera posée sur nos actrices et acteurs d’ici. Nos personnalités qu’on aime tant, mais surtout leurs personnages, qu’on a parfois adorés, parfois détestés, mais qui nous ont assurément marqués. J’ai si hâte de relever ce nouveau défi professionnel, mais aussi de partager des moments uniques avec celles et ceux qui nous ont touchés à la télé», dévoile Marie-Ève Janvier.



Pour le moment, 12 émissions d'une heure sont au programme, dans lesquelles les artistes défileront sur un grand plateau entouré d’un immense mur composé de nombreux écrans!

Quant à L'Amour est dans le pré, on ne sait toujours pas qui reprendra le flambeau de Marie-Ève Janvier... Des idées?



