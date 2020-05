La bande-annonce de la nouvelle émission Après OD vient d'être dévoilée et on ne pourrait être plus excités!

Marie-Lyne Joncas réunira tous les anciens candidats d'Occupation Double Afrique du Sud le temps de 6 épisodes portant sur la télé-réalité.

Au programme : des secrets de tournage, des potins extrêmement croustillants, des larmes, des engueulades et beaucoup de bisbille!

Évidemment, le tout a été tourné conformément aux règles de distanciation sociale et chaque ex-candidat s'est filmé de sa maison.

Capture d'écran / Page Facebook officielle d'Occupation Double

Les extraits dévoilés aujourd'hui nous permettent de croire qu'Après OD nous fera voir la dernière saison d'une toute autre façon!

Voici la bande-annonce de l'émission :

C'est tellement intense!

Voici les questions qu'on se pose après avoir vu ce teaser...

Quelles sont les informations délicates qui ont provoqué le commentaire de l'animateur Jay Du Temple ? Les filles ont-elles traversé illégalement dans la maison des gars ou vice-versa?

? Les filles ont-elles traversé illégalement dans la maison des gars ou vice-versa? Karine d'OD Bali a-t-elle fréquenté Kris, pour être fâchée comme ça?

Karl a-t-il vraiment laissé Ophélia par le biais d'un message texte?

Math a trompé Trudy, on le savait... Mais avec qui?

Quelle est la nature de la guerre entre Karl, Mathieu et Kiari?

On connaîtra probablement les réponses de ces questions en regardant Après OD avec Marie-Lyne Joncas dès le 20 mai sur la plateforme noovo.ca!

Vous aimerez aussi: