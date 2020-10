Ariane Moffatt dévoile sa nouvelle tête à La Voix

Surprise!

Ariane Moffatt rocke maintenant le mullet (oui, comme celui de Marie-Mai et Miley Cyrus)!

La belle auteure-compositrice-interprète a dévoilé sa nouvelle tête sur le plateau de La Voix ce soir alors qu'elle était en performance avec son collectif SOMMM (Ariane Moffatt & DRMS, joints par Mike Clay) pour la chanson Sunshine!



Voici plus de photos dévoilées sur son compte Instagram! Ça lui donne un petit côté Audrey Hepburn, vous ne trouvez pas?



«Coming out officiel du Mofmullet dans ton tivi ce soir à La Voix. On est quand même pas loin de Longueuil, faque tsé...», dévoile-t-elle.



Celle qu'on a pu découvrir comme coach dans la première saison de La Voix a vécu un moment rempli d'émotions ce soir alors que c'était la toute dernière émission de la téléréalité musicale. Eh oui, La Voix a tiré sa révérence ce soir, laissant sa place à la toute nouvelle saison de Star Académie qui commencera à l'hiver prochain!

Ariane fera d'ailleurs partie du corps professoral dans la nouvelle mouture de Star Académie alors qu'elle s'occupera de la création musicale!

Psssst! Pour découvrir qui est LA nouvelle voix du Québec, c'est par ICI!



