Arnaud Soly: ses doublages hilarants à l'honneur dans une série télé!

Arnaud Soly est de retour avec ses hilarants doublages, cette fois-ci sous forme de série comique!

En compagnie des humoristes Virginie Fortin et LeLouis Courchesne, la star présentera Les doubleurs.

Dans cette websérie, les trois complices s'amuseront à revisiter et « corriger » des scènes de la télévision et du cinéma en les doublant. Au menu : absurdité, folie, plaisir et fous rires!

Au fil des 10 épisodes de la série, Arnaud Soly, Virginie Fortin et LeLouis Courchesne recevront différents invités.

Voici la liste des dix vedettes québécoises qui ont accepté leur invitation :

Mélissa Bédard

Catherine Brunet

Sonia Cordeau

Rosalie Vaillancourt

Pierre-Yves Roy-Desmarais

Rachid Badouri

Mickaël Gouin

Katherine Levac

Julien Corriveau

Léane Labrèche-Dor

Voici la description officielle de la nouvelle websérie Les doubleurs :

Véritable antidote à la morosité du confinement, Les doubleurs prennent plaisir à réécrire des histoires, à réinventer des scènes en prêtant leur voix à différents personnages et en se mettant au défi dans des segments de doublage parlé, chanté ou improvisé. Rien n’est à l’abri de l’imagination débordante du trio et de ses invités.

On a vraiment hâte de découvrir cette nouvelle série humoristique! Tous les épisodes de la première saison des Doubleurs seront mis en ligne sur la section Extra d'ICI Tou.tv le 21 janvier.

