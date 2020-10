Audacieux changement de tête pour Jay Du Temple

WOOOW! Jay Du Temple vient de donner à l'expression «avoir la tête dans les nuages» un tout autre sens!

Eh oui, le sympathique animateur d'OD Chez nous a craqué pour une nouvelle métamorphose capillaire et c'est via Instagram qu'on a pu découvrir le tout.

Avec un soupçon de magie de son coiffeur Marcus Villeneuve, Jay a maintenant une toute nouvelle coloration pas piquée des vers, qui ferait envier tous les fans de Mario Bros et ses merveilleux Mondes des nuages!





Les changements de tête colorés sont devenus monnaie courante pour le bel animateur, qui multiplie les transformations surprenantes. Après avoir craqué pour des cheveux bleachés et d'énormes smileys en juin dernier, le bel animateur avait d'ailleurs décidé de s'offrir une nouvelle tête couleur lavande pour la rentrée!

Cette semaine, Jay a fait une surprise colorée et festive à Sonia Vachon sur le plateau d'En direct de l'univers en chantant pour elle la chanson qui la met de bonne humeur: Mambo #5!





Ce dimanche à Occupation Double Chez Nous, c’est une fille qui doit quitter l’aventure! La soirée d’élimination sera très tendue, et la délibération sera tellement houleuse que les candidats demanderont des explications avant de prendre leur décision finale. La présence des anciens dérange plusieurs candidats et les alliances stratégiques se multiplient. De nouveaux couples s’affichent plus clairement alors que d’autres candidats n’ont toujours pas trouvé chaussure à leur pied. C'est un rendez-vous!

Voyez Karine péter sa coche parce que les candidats la trouvent trop émotive!!!

Pssst! Découvrez tous les costumes d'Halloween des candidats!



