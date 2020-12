Audreyann et Jayson de L'Amour est dans le pré fêtent leur un an d'amour

Jayson et Audrey-Ann filent toujours le parfait amour!

Les amoureux, qu'on a connus dans la huitième saison de L'Amour est dans le pré, sont toujours en couple. Ce week-end, c'est via Instagram que la jolie Audrey-Ann a souligné le premier anniversaire d'amour du couple.

«365 days — ✨

Être dans une relation amoureuse avec toi est facile: tu me fais rire, tu me fais sentir aimée et respectée. Tu m’apportes du réconfort et de l’assurance lorsque j’en ai besoin, tu m’encourages quand j’ai eu des minis breakdown et tu m’aides à devenir une meilleure version de moi-même. Je te remercie pour tous les beaux moments passés ensemble et de m’endurer dans mes millions de projets! Cheers à cette année loin d’être parfaite (pandémie), mais le covid ne nous aura pas: t’es le best partner de vie et je suis plus que prête pour tous les futurs projets ensemble 🥰



Je t’aime d’amour @jaylabont ❤️❤️», dévoile-t-elle.





Nul doute, l'amour est toujours au beau fixe entre les deux tourtereaux depuis la grande finale!

«Bonne fête à celui qui partage mon quotidien, qui est là quand j’ai besoin d’aide (souvent 😂), qui m’encourage à me surpasser à chaque jour, celui avec qui j’ai déjà tellement appris et celui avec qui je peux toujours rester moi-même ☺️ Joyeux 30e anniversaire mon amour 🎂🎈Tu mérite tout l’amour et le bonheur du monde et aujourd’hui accepte de recevoir tout cet amour ! Je suis fière de toi ❤️ xxx», confiait Audreyann en juillet dernier, lors des 30 ans de son homme, principal actionnaire de l’entreprise agricole familiale.





D'ailleurs, Audrey-Ann habite maintenant sur la ferme de son bel agriculteur de Sainte-Sophie d’Halifax, près de Princeville. Elle termine aussi présentement ses études à l'université afin de devenir kinésiologue et physiothérapeute.





Psssst! Clara et Gabriel, qui se sont rencontrés lors de la cinquième saison de L'Amour est dans le pré, ont d'ailleurs récemment dévoilé le sexe de leur premier enfant, attendu en mars 2021!



