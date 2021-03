Bande-annonce: Dans l'oeil du dragon de retour pour une 10e saison!

La bande-annonce de la nouvelle saison de l'émission Dans l'oeil du dragon a été dévoilée aujourd'hui!

Pour cette dixième édition, le fauteuil central sera occupé par Christiane Germain. À ses côtés, on retrouvera les dragons Isabèle Chevalier, Nicolas Duvernois, Georges Karam et Marie-Josée Richer.

Dans un communiqué émis aujourd'hui, la cofondatrice et coprésidente de Germain Hôtels Christiane Germain a expliqué pourquoi elle avait accepté de revenir officiellement à Dans l'oeil du dragon :

« En 2020, le monde entier est ébranlé par une situation unique. Mon industrie, celle de l’hôtellerie et de la restauration, est particulièrement touchée. Je demeure très investie pour soutenir mon entreprise et le monde des affaires. Appuyer l’entreprenariat québécois est plus important que jamais. Je suis optimiste et enthousiaste à l’idée de renouer avec les Dragons. »

Voici la bande-annonce officielle de Dans l'oeil du dragon :

« Êtes-vous prêts? Dans l'oeil du dragon est de retour pour une 10e saison, dès le 5 avril sur les ondes d'ICI TÉLÉ. »

On a vraiment hâte de découvrir qui seront les nouveaux entrepreneurs québécois qui tenteront leur chance à l'émission!

Soyez à l'écoute le lundi 5 avril dès 20h à ICI Télé!

Instagram @karolyne_auger_duvernois

Par ailleurs, le dragon Nicolas Duvernois est devenu père à nouveau au cours de la dernière année!

Le président fondateur de Duvernois, l’entreprise fabriquant la gamme de produits à succès Pur Vodka et Romeo’s gin, et son amoureuse Karolyn ont accueilli un petit garçon en pleine santé. Il s'agit de leur troisième enfant et ils ont choisi de l'appeler Raphaël.

Vous aimerez aussi: