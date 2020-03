Bianca Gervais et Sébastien Diaz confirment une 7e saison pour Format Familial

Parce qu'il ne peut pas seulement y avoir que des mauvaises nouvelles...

C'est avec bonheur que le duo complètement adorable formé de Bianca Gervais et Sébastien Diaz nous annonce aujourd'hui que l'émission Format Familial sera de retour en septembre prochain pour une septième saison!

En direct de leur petit cocon familial, Bianca et Sébastien ont annoncé la nouvelle à leurs fans:

«Format Familial : de retour en septembre! ❤️ Parce que ça en prend des bonnes nouvelles...», dévoilent les amoureux.

En plus, c'est la mignonne petite Liv qui se charge du mot de la fin, de quoi faire craquer notre coeur de cuteness!





Avec la quarantaine, vous pouvez d'ailleurs vous mettre à jour dans les épisodes en rediffusion de Format Familial pendant les prochaines semaines!

Gageons que le temps en confinement à la maison pour le couple sera plus que créatif pour Bianca et Sébastien... et leur donnera une foule de nouvelles idées pour leurs populaires segments Montée de lait!



Karine Paradis



