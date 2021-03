Big Brother Célébrités: Camille de retour dans l'aventure!

Il y a 71 jours d’écoulés depuis le début de Big Brother Célébrités et ça commence à jouer dans la tête des joueurs.

Durant la dernière semaine, Jean-Thomas Jobin a dû porter un costume de banane depuis le challenge du véto et chaque fois qu’il entendait un bruit de singe, il devait manger une banane. Aussi Richardson a décidé de dévoiler la rédemption à Camille.

Nous avons aussi appris qu’à la fin de la saison, en plus du grand gagnant, il y aura un coup de cœur du public. C’est possible de voter pour votre candidat préféré en vous rendant sur le site de Noovo.ca.

Après le vote de Richardson et François, c’est Camille qui a dû quitter l’aventure. Elle a la chance de faire la rédemption, c’était l’épreuve de patron qui avait permis à Lysandre de devenir patronne. Elle doit aller chercher 16 morceaux d’une planche de surf et la mettre en place sur le mur. Elle doit être en mesure de le faire en 9 min 44 s, elle réussit en 9 min 32 s, ce qui lui permet de retourner dans la maison, d’obtenir l’immunité et un lingot. Elle en détenait déjà un, il ne lui en manque que deux pour atteindre le top 3.

Kim et François ne se réjouissent pas du retour de Camille dans la maison. François a même qualifié le scénario de catastrophique.

Pour le challenge du patron, les joueurs doivent faire un jeu d’échecs et mat. Durant la partie, ils se déplacent sur un quadrillage noir et blanc en utilisant le mouvement du cavalier (en forme de L). Lorsqu’ils s’arrêtent sur une case, ils doivent la tourner pour la rendre rouge. Le but est de faire sortir l’ensemble de leur adversaire. Au neuvième coup, Camille est éliminée. Le coup suivant, c’est François qui doit quitter la partie. Finalement, Jean-Thomas sera le patron de la semaine. En plus de la clé de la chambre, il reçoit son premier lingot d’or.

Pour voir la suite, rendez-vous sur les ondes de Noovo, du lundi au jeudi à 18 h 30. Aussi, ne manquez pas le balado de Big Brother Célébrités pour en apprendre plus sur les candidats et sur le quotidien dans les maisons.

Vous aimerez aussi: