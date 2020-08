Big Brother Célébrités débarque sur Noovo cet hiver!

Une nouvelle télé-réalité sera présentée sur Noovo cet hiver : Big Brother Célébrités!

Cette adaptation québécoise du concept américain mettra en vedette des stars de chez nous. Cela signifie qu'on pourra voir des artistes, des influenceurs, des athlètes ou autres personnalités bien connues du public évoluer devant les caméras!

Le but de l'émission : tenter de créer des alliances et des stratégies qui les mèneront jusqu’à la fin du jeu.

Dans un communiqué émis aujourd'hui par Noovo, on explique que les candidats de la toute première saison de Big Brother Célébrités vivront l'aventure d'une vie :

« Attendez-vous à l’inattendu et du jamais vu à la télé dans la maison de Big Brother! Habitant sous le même toit, les joueurs, en plus d’être de fins stratèges, tous devront remporter diverses épreuves afin de se rendre jusqu’au bout de l’aventure. Leurs aptitudes psychologiques, physiques et sociales seront mises à l’épreuve pour obtenir et accumuler des privilèges et ne pas être évincé de la maison. À la fin, une poignée de compétiteurs sera nommée finaliste et un seul remportera le convoité titre de vainqueur de Big Brother Célébrités suite à un vote des participants exclus. Qui aura su le mieux jouer ses cartes? »

On a tellement hâte de voir ça!

Qui aimeriez-vous voir parmis les candidats de Big Brother Célébrités? Gageons que la production saura nous offrir un savoureux mélange de personnalités plus colorées et rusées les unes que les autres!

Vous aimerez aussi: