Big Brother Célébrités: des rapprochements intimes entre Lysandre et Claude!

Après 29 jours passés dans le fameux manoir de Big Brother Célébrités, Lysandre Nadeau et Claude Bégin ont décidé de pousser leur relation à un autre niveau!

Eh oui, une idylle est née dès la toute première semaine entre les deux jeunes gens, amenant son lot de piquant à l'émission! Alors que les tourtereaux passaient beaucoup de temps collés-collés dans leurs lits adjacents (au grand désespoir des autres candidats), Lysandre a finalement avoué qu'elle avait frenché avec le bel Apollon dans la troisième semaine de l'émission!

Ce soir, coup de théâtre, Lysandre et Claude nous ont appris qu'ils avaient eu des rapprochements intimes ensemble dans les derniers jours... bref, qu'ils avaient consommé leur amour!

«J’ai mal au ventre, je dois être enceinte! (Rires) Ta face... de toute façon, je ne pense pas que je le sentirais deux jours après! Ben non... j’ai juste mal au ventre, ça va bien aller. Tout va bien aller!», a lancé la nouvelle patronne de la maison à Claude, surpris qu'elle avoue ce détail croustillant aux caméras de BBC!

Un peu plus tard, Claude s'est confié au confessionnal sur la nature de sa relation avec Lysandre:

«Lysandre et moi, quelque part, on essaie de comprendre ce qui se passe! C’est certain qu’on s’aime beaucoup. On est rendus de très bons amis. Je pense qu’entre deux personnes qui pourraient avoir des sentiments pour l’un et l’autre, dans un sens comme dans l’autre, on fait très attention. Ici, on sait que les choses sont amplifiées, ce n’est comme pas vrai... C’est vrai, mais c’est comme amplifié et il faut faire attention aussi à la zone des proximités. J’essaie de ne pas aller trop vite, trop loin. À un moment donné, j’ai décidé de faire la paix avec ça et de vivre les choses. Il y a une vraie connexion [entre nous], qu’on soit dans le vrai monde ou pas. Je pense pas step back avec Lysandre ici. Je ne sais pas ce que ça va donner après... On est peut-être deux débiles finalement, mais ça fite ici!»

C'est maintenant officiel: Big Brother Célébrités connaît sa toute première showmance (romance qui se développe entre deux candidats dans une émission de téléréalité)!





Une chose est sûre, on aimerait beaucoup que Lysandre mette en danger deux des quatre membres du boys club (François, Jean-Thomas, Kevin et Emmanuel) qui se croient présentement invincibles et SURTOUT François Lambert, qui ne fait que multiplier les propos dérangeants envers les femmes et les minorités, qu'il croit pouvoir manipuler à sa guise!

Aujourd'hui, Marie-Chantal Toupin a fait parler d'elle en faisant plusieurs publications pour le moins ambiguës via Facebook... qu'elle a retirées par la suite, voyant l'engouement des fans de l'émission et des critiques de ses abonnés!



