Big Brother Célébrités: deux nouvelles participantes dévoilées!

Deux nouvelles candidates de Big Brother Célébrités ont été dévoilées aujourd'hui : l'animatrice Geneviève Borne et l'influenceuse Lysandre Nadeau!

Ces deux personnalités se joignent au boxeur Jean Pascal, à la drag queen Rita Baga et au chanteur Claude Bégin. On connaît donc maintenant 5 des 15 candidats de cette nouvelle télé-réalité, qui sera animée par Marie-Mai sur les ondes de Noovo.

Big Brother Célébrités/Noovo/Bell Média

Tel qu'annoncé précédemment sur enVedette, Big Brother Célébrités est une adaptation québécoise du concept américain qui mettra en vedette des stars de chez nous. Cela signifie qu'on pourra voir des artistes, des influenceurs, des athlètes ou autres personnalités bien connues du public évoluer devant les caméras!

Le but de l'émission: tenter de créer des alliances et des stratégies qui les mèneront jusqu’à la fin du jeu.

Noovo

Dans un communiqué émis aujourd'hui par Noovo, on donne quelques détails concernant le déroulement de la saison. De plus, on sait maintenant de quoi sera composé le grand prix final :

« Pour rester dans l’aventure et remporter la compétition, les célébrités devront user de stratégies, gagner diverses épreuves et établir des relations de confiance avec les autres joueurs. Car à chaque semaine, ce sont leurs colocataires qui voteront pour évincer l’un des leurs. Leurs aptitudes psychologiques, physiques et sociales seront mises à l’épreuve! Au bout de 13 semaines d’isolement, une seule célébrité sera élue grande gagnante par les participants éliminés durant la saison. Elle remportera les grands honneurs en plus d’un prix d’une valeur de 100 000$. Le prix est composé d’une voiture Cadillac CT4 Luxe Haut de gamme offerte par gravelauto.com et 50 000$ en argent dont la moitié sera remise à la fondation de son choix. »

La grande première de Big Brother Célébrités sera présentée sur Noovo et Noovo.ca le dimanche 10 janvier prochain à 19h.

Ce soir là, on découvrira qui seront les 15 personnalités qui devront évoluer ensemble, totalement coupées du monde extérieur, devant les caméras qui filmeront 24 heures sur 24!

Si l'on se plait à voir la bisbille entre des candidats inconnus du public, imaginez ce que ce sera de suivre les conflits et alliances de vedettes déjà bien connues! On a vraiment hâte de voir ça!

