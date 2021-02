Big Brother Célébrités : Emmanuel quittera-t-il volontairement l'aventure?

Une question brûle sur toutes les lèvres cette semaine : Emmanuel Auger quittera-t-il volontairement Big Brother Célébrités?



Dans l'épisode de lundi, le comédien qui semblait pourtant prêt à tout pour gagner la téléréalité a confié vouloir abandonner le jeu parce qu'il s'ennuie trop de sa famille.

Il s'agirait ici du troisième départ volontaire d'une célébrité, après Marie-Chantal Toupin et Varda Etienne.





Il y aura sans doute encore plusieurs rebondissements à Big Brother Célébrités dans les prochains jours, alors que François Lambert est devenu à nouveau le patron de la semaine!

L'étau se resserre et la compétition devient de plus en plus féroce. On connaîtra l'identité des deux célébrités en danger ce soir!





Dimanche soir, deux candidats ont été évincés de Big Brother Célébrités : Lysandre Nadeau et Claude Bégin. Ceux qui se sont entichés l’un de l’autre pendant l’aventure, leur valant le surnom de « Power Couple de la maison », étaient en paix à l’idée de quitter ensemble. En entrevue avec enVedette, ils font le point sur leur relation. Découvrez leurs confidences maintenant!





Lisez également notre résumé de la soirée d'élimination de dimanche dernier de Big Brother Célébrités!

