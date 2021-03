Big Brother Célébrités: Kevin chamboule ENFIN les plans de l'alliance dominante!

**Spoilers, ne lisez pas cet article si vous n'avez pas vu l'émission de ce soir de Big Brother Célébrités**





ATTENTION! VétoMan est dans la place et il a ENFIN fait bouger les choses!

Kevin Lapierre a mis un peu (beaucoup) de piquant dans l'émission de ce soir de Big Brother Célébrités et on doit dire que ça fait le plus GRAND bien, après 8 semaines pour le moins prévisibles dans le manoir!



Big Brother Célébrités - Noovo



Avec sa première victoire dans un challenge hier soir, Kevin a décidé d'utiliser son véto ce soir pour sauver Camille Felton de l'élimination, bouleversant du même coup les plans de l'alliance des quatre roues de la voiture de luxe (Kim, François et Jean-Thomas). Eh oui, la quatrième roue de la voiture de luxe de François Lambert est plus chambranlante que jamais et on ne s'en plaindra pas le moins du monde... ENFIN quelqu'un a pris un risque dans l'aventure!!!

Il faut dire que le petit message de la maman de Kevin présenté dimanche dernier a eu l'effet d'une bombe sur le lion, qui prône maintenant l'écoute de ses propres aspirations, au détriment des valeurs de son alliance.

«Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. C’est la première fois que j’ai un pouvoir ici. Je me retrouvais entre l’arbre et l’écorce cette semaine avec Cam sur le bloc. Ma mère dans son message vidéo m’a dit de penser plus à moi et j’ai décidé de faire ça pour garder Camille. C’est une amie, elle apporte une super belle énergie et je voulais qu’elle reste. J’en ai parlé avec les membres de mon alliance… je ne voulais pas avoir l’alliance à dos… mais leurs arguments n’étaient pas assez bons pour garder Max selon moi. On est arrivé à un ultimatum, Kim et Jean-Thomas ne voulaient pas que j’utilise mon véto. Le lendemain matin, j’ai vraiment pris ma décision; je sauve Camille. En fin de compte, c’est moi qui a le pouvoir. Les membres de mon alliance ne sont pas tous d’accord avec ma décision, mais « it is what it is »!», dévoile Kevin dans son journal de bord aujourd'hui.

Résultat?

La patronne Kim Clavel a dû se résoudre à mettre quelqu'un d'autre au bloc et c'est Richardson Zéphir qui fait maintenant face à l'élimination aux côtés de Maxime Landry. Qui partira ce dimanche selon vous?



Big Brother Célébrités - Noovo

Big Brother Célébrités - Noovo

Big Brother Célébrités - Noovo



D'ailleurs, Maxime a sorti les griffes ce soir lorsqu'il a dû faire son discours pour convaincre VétoMan de le sauver:

«Moi dans la vie, j'ai un principe qui est: on ne joue pas avec les sentiments et le coeur du monde! C'est pour ça que j'ai signé pour faire Big Brother et non Occupation Double!»

OUILLE! Les couteaux volent bas! Maxime semble plus décidé que jamais de rester dans la maison de Big Brother Célébrités!





Que dit Kevin à ce sujet?

«Dans son discours à la cérémonie du véto, Max a dit qu’on n’était pas à Occupation Double. Je ne suis pas d’accord, ça m’a coulé sur le dos. Je ne me suis jamais senti manipulé par Camille, oui j’ai un «kick» dessus, mais par-dessus tout, c’est mon amie, on a mis les choses au clair. Je ne pense aucunement qu’elle a utilisé le fait qu’elle me plaît contre moi. Max est un fan d’OD, il connaît mon parcours. C’est sûr qu’en prenant la décision de dire ça, il a voulu m’envoyer une pointe. Ça me m’a pas touché et j’ai sorti Camille de la mise en danger. Jusqu’à l’éviction, je pense que ça va bien aller. Max est de mauvaise humeur, mais il reste dans sa chambre alors ça va. Si je suis patron la semaine prochaine, contrairement à ce que j’ai dit à mon alliance, je ne mettrais pas Cam en danger. C’est une promesse que je lui ai faite, je tiens à mes paroles. C’est la seule promesse que j’ai faite et je vais la tenir, je ne la mettrai jamais en danger. On verra ce qui va arriver. Si je suis patron, je pense que je vais mettre Kim et Jean-Thomas en danger!»

Voilà qui est clair! ENFIN, un peu d'action à Big Brother Célébrités... on a vraiment hâte à dimanche!!!

PS: Pour ceux qui disent que Camille «manipule Kevin à ses dépens», je leur réponds: OK... ce n'est pas comme si l'alliance des quatre roues de la voiture de luxe portait Kevin dans son coeur aussi, puisqu'elle souhaite l'éliminer depuis plusieurs semaines DÉJÀ, car il est imprévisible (et encore plus depuis la semaine dernière lorsqu'il a sauté une coche après avoir perdu lors du challenge). Camille est claire depuis le début au sujet de ses sentiments envers Kevin! Maintenant, on souhaite que Camille soit patronne et fasse un peu de ménage dans la maison, mettant en danger Kim, François ou Jean-Thomas, qui doivent maintenant faire de petits cacas nerveux après le move audacieux de Kevin...



Vous aimerez aussi: