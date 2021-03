Big Brother Célébrités: Kevin est prêt à gagner la rédemption et à mettre Camille sur le bloc!

La trahison de Camille Felton à Big Brother Célébrités était sur toutes les lèvres cette semaine, amenant son lot de drama dans la téléréalité et divisant les fans. Celle qui a remporté le véto en raison d’un consensus avec les célébrités a effectivement choisi de trahir son allié Kevin Lapierre et de le mettre en danger à la place de Richardson, et ce, même s'il lui a sauvé la mise la semaine précédente!

Coup de cochon, haute trahison, couteau dans le dos ou simplement une superbe tactique dans un jeu où les trahisons et les entourloupes sont de mises? Rappelons d'ailleurs que Kevin a fait la même chose à Julie-Anne Ho dans la dernière saison d'OD Chez Nous... Quoi qu'il en soit, les réseaux sociaux ne dérougissent plus depuis plusieurs jours et les fans sont piqués au vif par la dernière stratégie de la belle Camille! Tellement que les proches de la comédienne ont dû intervenir en modérant ses réseaux sociaux, croulant sous les insultes, menaces et commentaires haineux. Résultat? Il n'est plus possible de commenter sous les photos Instagram de la comédienne!

OUFF!





Maintenant, tout le monde souhaite que Kevin gagne la fameuse épreuve de la rédemption, lorsqu'il se fera éliminer dimanche soir. En vue de son imminente élimination, Kevin semble gonflé à bloc et prêt à prendre sa revanche! Le lion s'est même pratiqué dans le gym pour l'épreuve avec un banc, des coussins et des oeufs, afin de reproduire ce à quoi il devra faire face dimanche, à la rédemption.

«Même si j'ai l'immunité, je vais me battre pour être patron et je vais la mettre sur le bloc!», dévoile-t-il dans une nouvelle vidéo partagée par BBC.





Pendant ce temps, Richardson passe ENCORE sous le radar et arrive une fois de plus à se sauver les fesses de l'élimination!

Vous aimerez aussi: