Big Brother Célébrités : Kevin trahi, il tente le tout pour le tout.

Ça brasse dans la maison de Big Brother Célébrités. Après une semaine de trahison, Kim et Kevin se retrouvent en danger. On se souvient que Camille a décidé de trahir son allié et de le mettre en danger à la place de Richardson.

Lors du vote, c’est à l’unanimité que les candidats décident d’éliminer Kevin de la maison. Il est prêt pour faire la rédemption, c’est l’épreuve qui a permis à Emmanuel de devenir patron de la maison. Il doit réussir, en un peu plus de 11 minutes, à déplacer des œufs à travers une cage pour faire tomber les lettres PM. Après quelques tentatives, il échoue son épreuve et il doit aller rejoindre Marie-Mai en studio.

Pour l’épreuve du PM, les candidats devaient répondre à des questions en lien avec des moments qui ont eu lieu dans la maison. Ils écoutent des extraits où certains mots sont censurés. Ils doivent dire si la phrase lue par Marie-Mai complète l’extrait. Le premier candidat à avoir 5 réponses sera patron de la semaine.

