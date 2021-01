Big Brother Célébrités : la division des chambres a influencé la formation des alliances!

Les alliances entre les célébrités se sont faites très rapidement dans la maison de Big Brother!



Une chose importante a joué dans la formation de ces alliances : la répartition des chambres. Les lits n’étant pas attribués par la production, ce sont les joueurs entre eux qui ont décidé de qui allait dormir à quel endroit.



La superbe maison de Big Brother Célébrités comporte 3 chambres : la grande suite du patron, avec son très grand lit, un dortoir avec 7 lits simples et un autre avec 8 lits simples. Peu importe dans quelle chambre dorment les joueurs, ils peuvent profiter du confort d’un matelas Polysleep, fabriqué au Québec!

Au tout début de la saison, on comptait dans la première chambre (rose et or) :

Kim, Lysandre, Camille, Marie-Chantal, Geneviève, Claude et Jean-Thomas. D’abord le repaire des condiments, cette chambre accueille maintenant la grande majorité de la nouvelle alliance-des-gens-qui-s’adonnent-bien-ensemble-et-qui-

votent-de-la-même-façon.



Dans la deuxième chambre (noire, blanche et jaune) dorment Varda, Maxime,

Rita, Laurence, Richardson, François, Kevin et Emmanuel. Cette chambre est

officiellement le QG de l’alliance des «Penne».



Suite au départ de Geneviève, Rita Baga est déménagée afin d'aller espionner

l’alliance adverse... et aussi pour avoir un meilleur sommeil, puisque dans la

chambre des «Penne», Varda et François se lèvent TRÈS tôt chaque matin!



Plusieurs ont vu clair dans le jeu de Rita et savent que ce déménagement a une dimension stratégique... Reste à voir si la drag queen réussira à recueillir des informations croustillantes sur ses adversaires!





Quelle est votre alliance préférée? Il risque d'y avoir plusieurs rebondissements dans la prochaine semaine. On a hâte de voir ça!



