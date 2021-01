Big Brother Célébrités: le château à vendre pour 14,9 millions de dollars

L'immense maison de Big Brother Célébrités est à vendre!

La propriété de 36 000 pieds carrés, qui porte le nom de Château Dutour, est située à l'Île Bizard près de Montréal. Le prix demandé : 14 888 000 $!

Si vous regardez l'émission, vous avez pu constater l'ampleur de ce manoir de trois étages aux allures de chic hôtel 5 étoiles.

Voici la description officielle de la maison de Big Brother Célébrités sur le site de l'agence immobilière Winvestors Real Estate:

« Bienvenue au Château Dutour. Vous visualisez une propriété unique et l'une des plus grandes & prestigieuses demeures du Québec et du Canada au bord de l'eau. Profitez de l'intimité & de la sérénité vécues, tout en vivant dans ce domaine riverain unique avec son ambiance majestueuse. Cette magnifique propriété est entourée de 9+ hectares de forêt luxuriante, renforcée par les nombreuses possibilités de développement disponibles pour le nouveau propriétaire créatif. De plus, il y a 489 pieds linéaires de façade d'eau.



Le Château Dutour propose un manoir de 36000 pieds carrés conçu & créé avec des révélations de l'architecture originale.



Construit principalement avec du granit, du marbre & de la pierre, vous découvrirez des colonnes arrondies divisant de vastes espaces ouverts, avec une décoration artistique ouverte à l'imagination du décorateur d'intérieur les plus exigeants. La cuisine, avec double tiroirs de congélation, double cave à vin, cuisinière Thermador surdimensionnée, en grand espace de cuisson bien conçu & digne d'un chef.



En entrant, vous vous trouverez dans une grande cour intérieure, avec des plafonds de 30 pieds, nombreux puits de lumière, une pont-passerelle donnant l'accès élégant à la mezzanine de la maison. Situé dans cet atrium sont des parterres de fleurs prêts pour créer un jardin tropical, & l'infrastructure pour un grand aquarium. Profitez d'une piscine intérieure, d'un sauna, d'un jacuzzi & d'un accès direct à 2 condos intergénérationnels.



Située à l'Île Bizard, au Québec, quelques minutes de 3 terrains de golf & environ 30 km du centre-ville de Montréal.



Cette maison très privée offre maximum d'intimité et un système d'alarme très sophistiqué, offrant un haut niveau de sécurité pour l'acheteur exigeant.



Un offre accepté ou une preuve de pré-qualification avant visiter. Toutes les mesures, pièces et caractéristiques énumérées sont approximatives, avec des couloirs circulaires & des paramètres de pièce ouverte. »

Voici quelques photos du Château Dutour :

Ces clichés ont été pris avant le début de l'aventure Big Brother Célébrités.

Le manoir est actuellement aménagé pour cette populaire télé-réalité :

Rappelons qu'hier soir à Big Brother Célébrités, Laurence a été évincée.

7 personnes ont voté contre elle (Marie-Chantal, Jean-Thomas, Camille, Claude, Kim, Lysandre, François) alors que 4 souhaitaient éliminer Kevin (Maxime, Rita Baga, Varda, Richardson).

La suite ce soir dès 18h30 sur Noovo et Noovo.ca!

