Big Brother Célébrités: Marie-Chantal Toupin sera-t-elle de la partie?

Une rumeur veut que Marie-Chantal Toupin fasse partie des vedettes de la nouvelle télé-réalité Big Brother Célébrités!

Tel que mentionné précédemment sur enVedette, cette adaptation québécoise du concept américain mettra en lumière des stars de chez nous. Cela signifie qu'on pourra voir des artistes, des influenceurs, des athlètes ou autres personnalités bien connues du public évoluer devant les caméras!

Selon les dires de Hugo Dumas dans La Presse+ aujourd'hui, il y a une « rumeur persistante » voulant que Marie-Chantal Toupin soit l'une des personnalités de Big Brother Célébrités.

Voici ce qu'a déclaré le chroniqueur télé à ce sujet :

« Marie-Chantal Toupin aurait signé son contrat pour participer à Big Brother Célébrités, que la chaîne Noovo diffusera cet hiver pendant 13 semaines. La chanteuse de 49 ans, connue pour ses succès Soirée de filles et Maudit bordel, a disparu du paysage artistique et quand elle revient, C’EST RAREMENT POUR LES BONNES RAISONS. »

Croyez-vous que la chanteuse fera vraiment partie des candidats? Une chose est certaine, elle donnerait un excellent show!

Rappelons que c'est Marie-Mai qui animera cette nouvelle émission.

L'interprète du succès C'est moi a vraiment hâte de commencer ce nouveau projet fort emballant.

Voici ce qu'a déclaré Marie-Mai au moment d'annoncer qu'elle animerait Big Brother Célébrités :

« J’ai été intriguée par l’idée de cette adaptation québécoise de Big Brother Célébrités, bien différente de ce à quoi nous sommes habitués au Québec. Ce qui m’attire de cette production, c’est la grande aventure humaine qui s’y vivra, l’ouverture d’esprit et l’inclusion qui seront au cœur de ce projet, tout comme le dépassement de soi qui donnera lieu à des moments de télé mémorables. Je suis fébrile à l’idée de prendre part à cette production d’envergure avec des personnalités publiques de tous les horizons qui se prêteront à une expérience humaine unique et une compétition hors du commun qui sera des plus divertissantes! On découvrira assurément une toute nouvelle facette de ces personnes, ponctuée des valeurs de chacun, de discussions humaines, d’échanges véridiques. »

La chanteuse animera les soirées du dimanche et l'animation des quotidiennes, en semaine, sera confiée à un narrateur.

Big Brother Célébrités, à voir dès janvier sur Noovo!

