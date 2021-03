Big Brother Célébrités: Marie-Mai animera en chaise roulante ce soir!

*** 19h10: Marie-Mai était finalement assise sur une chaise lors de l'émission!***

Marie-Mai a eu un accident de ski le week-end dernier et s'est blessée à la jambe.



Alors qu'on se demandait si la belle animatrice de Big Brother Célébrités allait animer ce soir en béquilles ou en chaise roulante, le tout semble se confirmer aujourd'hui avec les plus récentes publications de la star.

«Dimanche, durant une journée familiale en ski, Marie-Mai s’est blessée. Elle va bien et n’a rien de grave, elle connaîtra dans quelques jours le diagnostic exact et les traitements qui devront avoir lieu. Pour l’instant, elle doit passer quelques tests, attendre les résultats et demeurer immobile. Sa blessure s’apparente à un déchirement du ligament derrière le genou, ses spectacles et ses enregistrements de Big Brother Célébrités sont maintenus avec des conditions adaptées», communiquait l'équipe de Marie-Mai la semaine dernière.





Aujourd'hui, l'auteure-compositrice-interprète nous souligne que le «show must go on», alors qu'elle nous donne rendez-vous ce soir pour la onzième élimination de la saison. Au passage, Marie-Mai nous dévoile le look qu'elle portera sur le plateau de Big Brother Célébrités... eh oui, même en chaise roulante, Marie-Mai a du style!

«Pour ma part, je vais animer d'une façon un peu différente ce soir; je vais animer assise cette semaine, parce que je me suis blessée. Je suis en attente d'un diagnostic alors... ce n'est pas parce que je suis assise que ça va être plate! Je vais compenser, je vais faire beaucoup de gestes de bras cette semaine. Manquez pas ça!», dévoile-t-elle dans une vidéo.





Ce dimanche, à 1 h, sur Noovo et , ce sont Richardson Zéphir et François Lambert qui sont sur le bloc.

Qui partira selon vous?



