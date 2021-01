Big Brother Célébrités : qui de Claude ou Geneviève quittera?

Ce dimanche, attendez-vous à une première soirée d'élimination surprenante à Big Brother Célébrités!



Claude Bégin et Geneviève Borne se retrouvent en danger cette semaine.



L'animatrice s’est retrouvée dans cette position après que Marie-Chantal Toupin ait remporté l’épreuve du véto.



François Lambert a bien compris le jeu Big Brother, et en compagnie de Laurence Bareil, complice de sa double alliance, ils ont plus d’une stratégie dans leur sac pour l’alliance des « Penne ». Est-ce que leur stratégie d’éliminer Geneviève Borne fonctionnera? Ou est-ce que ce sera Claude Bégin qui quittera d’abord? On aura les réponses à nos questions ce dimanche.



Chose certaine, la sélection du prochain patron de la maison aura une importance capitale pour les alliances qui se sont créées après cette première semaine!



Marie-Mai a fait tourné toutes les têtes dans un ensemble fashion lors de la première de l'émission dimanche dernier. Voyez son style ici!



