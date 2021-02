Big Brother Célébrités : qui de Emmanuel Auger ou Varda Etienne quittera?

Attendez-vous à plusieurs rebondissements cette semaine à Big Brother Célébrités!



Emmanuel Auger et Varda Etienne se retrouvent en danger cette semaine.



La patronne de la semaine, Lysandre Nadeau, souhaite éliminer Emmanuel Auger avec cette stratégie. Pour l'instant, tout porte à croire que cela pourrait fonctionner!



Rappelons que tout pourrait changer ce soir, alors que six célébrités s'affronteront afin de remporter le véto!



Selon vous, qui quittera Big Brother Célébrités cette semaine? À suivre...





