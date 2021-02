Big Brother Célébrités : qui de Emmanuel ou Kevin quittera?

L'étau se resserre et la compétition devient de plus en plus féroce dans la maison de Big Brother Célébrités!



Emmanuel Auger et Kevin Lapierre se retrouvent en danger cette semaine.



Le patron de la semaine, François Lambert, a écouté les désirs de son bon ami Emmanuel en le plaçant au ballotage. Rappelons que le comédien a confié dans l'épisode de lundi vouloir abandonner le jeu parce qu'il s'ennuie trop de sa famille.



Noovo



Ce soir, tout pourrait changer, alors que les célébrités devront s'affronter dans un autre défi pour remporte le véto!



Selon vous, qui quittera Big Brother Célébrités dimanche? On peut s'attendre à plusieurs revirements de situation dans les prochains jours!





Noovo



Deux candidats ont été évincés de Big Brother Célébrités dimanche dernier : Lysandre Nadeau et Claude Bégin. En entrevue avec enVedette, ils ont fait le point sur leur relation. Découvrez leurs confidences maintenant!



Ne manquez pas Big Brother Célébrités, du lundi au jeudi dès 18h30 et le dimanche dès 19h sur Noovo et Noovo.ca ainsi qu'à tous les jours dès 22h sur VRAK!



