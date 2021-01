Big Brother Célébrités : qui de Kevin ou Laurence quittera?

Il faut s'attendre à plusieurs rebondissements à Big Brother Célébrités, ce dimanche!



Kevin Lapierre et Laurence Bareil se retrouvent en danger cette semaine.



Richardson Zéphir a remporté le veto, mais a décidé de refermer la boîte et de laisser la situation telle quelle. Présentement, les alliances sont de plus en plus claires, rien ne semble se dessiner pour les deux candidats en danger.







Ne manquez surtout pas Big Brother Célébrités, ce dimanche à 19 h, sur Noovo et Noovo.ca!



Marie-Mai a répondu à ses détracteurs cette semaine. Des internautes ont ouvertement critiqué la chanteuse, dimanche soir pendant la diffusion de l'émission. Découvrez la réponse parfaite de la star aux haters!



