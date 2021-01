Big Brother Célébrités : qui de Marie-Chantal Toupin ou Varda Etienne quittera?

Tout peut arriver ce dimanche à Big Brother Célébrités!



Marie-Chantal Toupin et Varda Etienne se retrouvent en danger cette semaine.



Le patron de la semaine, Claude Bégin, a expliqué qu'il avait choisi les deux femmes en raison de leur récente dispute. Celles qui expliquaient dès les débuts de l’aventure être des amies de longue date vivent actuellement un froid.

Selon vous, qui de Marie-Chantal Toupin ou Varda Etienne quittera Big Brother Célébrités cette semaine?



Ne manquez pas Big Brother Célébrités, du lundi au jeudi dès 18h30 et le dimanche dès 19h sur Noovo et Noovo.ca ainsi qu'à tous les jours dès 22h sur VRAK!



Pour encore plus de potins sur vos célébrités préférées, on vous invite à écouter le balado de Big Brother Célébrités sur le site de Noovo ou sur l’application iHeartRadio!

Cette semaine, à l'occasion de Bell cause pour la cause, Varda s'ouvre avec transparence sur son syndrome de bipolarité et répond aux questions des autres célébrités. Emmanuel parle des causes qui lui tiennent à coeur, Lysandre questionne ses colocs sur la vie en communauté et François explique ce qu’est un bon patron.

Noovo



Découvrez également notre entrevue avec Laurence Bareil, deuxième célébrité éliminée de la saison!



Vous aimerez aussi :