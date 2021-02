Big Brother Célébrités : qui de Rita Baga ou Lysandre Nadeau quittera?

Préparez-vous à une élimination qui fera jaser ce dimanche à Big Brother Célébrités!



Rita Baga et Lysandre Nadeau se retrouvent en danger cette semaine.



Le patron de la semaine, Emmanuel Auger, a choisi ces deux candidates parce qu’il trouve qu’elles ne se battent pas assez pour leur place dans l'aventure.



Selon vous, qui de Rita Baga ou Lysandre Nadeau quittera Big Brother Célébrités cette semaine? Les célébrités sont prêtes à tout pour garder leur place dans l'aventure...



Voyez ci-dessous un aperçu de ce qui vous attend ce soir :







Pour encore plus de potins sur vos célébrités préférées, on vous invite à écouter le troisième épisode du balado de Big Brother Célébrités sur le site de Noovo ou sur l’application iHeartRadio!



Cette semaine, Maxime Landry fait de touchantes confidences. Il a révélé que son coming out, fait pendant une entrevue à l’émission Y’a du monde à messe, était totalement imprévu.





