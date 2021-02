Big Brother Célébrités : Une élimination prévisible pour les candidats

Une semaine prévisible pour les candidats de Big Brother Célébrités. Jean-Thomas, le patron de la maison, a mis son plan à exécution et tout se passe comme il l’avait prévu.

Avec son véto, Camille a décidé de sauver Maxime et Jean-Thomas a décidé de mettre Richardson en danger contre Lysandre et Claude. Selon, le plan du patron, Richardson restera dans la maison et c’est le «power couple» qui quittera.

Une confrontation entre Kim et Lysandre qui s'est terminée dans les larmes pour la boxeuse. Elle tenait à mettre les choses au clair avec la créatrice de contenu. Il y a eu aussi un tête-à-tête explosif entre Jean-Thomas et Claude, les deux joueurs voulaient s’expliquer.

Sachant que Lysandre et Claude seront éliminés, Camille a créé sa propre alliance, «le groupe de 1». Finalement, elle a décidé de lier son jeu avec Maxime et Richardson, «les faces de carême». Ils se donnent comme mission de garder leur profil bas et être en mesure de brouiller les cartes dans les stratégies des autres joueurs.

À l’unanimité, les joueurs ont tenu parole et ont voté contre Lysandre et Claude.

Camille a été chamboulée par le départ de ses amis, elle veut se battre pour permettre à l’un des membres de l’alliance adverse de quitter la maison.

Pour le challenge du patron, les candidats avaient cinq minutes pour observer une salle meublée et ils devaient être en mesure de répondre correctement à cinq questions. Au moment où l'émission s'est terminée, Maxime menait le défi avec trois bonnes réponses. Pour savoir qui aura le privilège cette semaine, la suite demain à 18h30.

