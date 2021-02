Big Brother Célébrités: Varda se confie après le départ de Marie-Chantal Toupin!

La chicane monumentale entre Marie-Chantal Toupin et Varda a monopolisé toutes les conversations dans la dernière semaine!





L'ambiance négative qui régnait dans la maison à la suite du conflit entre les deux amies de longue date a miné le moral de plusieurs, alors que Marie-Chantal a fait des commentaires peu élogieux au sujet de la bipolarité de Varda après avoir mélangé alcool et médicaments.

Dimanche dernier, lors de la troisième soirée d'élimination, c'est avec surprise que la chanteuse a annoncé qu'elle quittait le manoir de Big Brother Célébrités de son propre chef, avant le vote des célébrités.

«Ce soir, je tiens à vous dire pardon, je quitte. J'ai eu un incident avec Varda, pardonne-moi. J'ai été voir certains d'entre vous pour m'excuser. Ça n'excuse pas le comportement que j'ai eu, même si je ne m'en souviens pas. [...] Varda mérite la place auprès de vous. Sachez que j'ai appris à connaître des personnes extraordinaires. J'ai eu des hauts et des bas. Mais c'est ça les péripéties de Marie, ça fait partie de ma vie. Je remercie la vie de m'avoir appris ce que c'était que Big Brother, mais aussi les imprévus. Je tiens à vous dire que je vous aime, vous êtes extraordinaires. Je vous souhaite d'aller jusqu'au bout. Je vais bien malgré tout, je suis très à l'aise de quitter, avec la tête haute et deux valises remplies de souvenirs, mon âme remplie de bonheur!»



Noovo



Lors du confessionnal de la Semaine des 4 Julie, lundi soir, Marie-Lyne Joncas (qui était surprenante en drag queen!) en a profité pour poser quelques questions à Varda... dont la fameuse question qui tue: «Comment te sens-tu face au départ de Marie-Chantal Toupin?»

Voici la réponse de Varda:

«Je suis triste parce que, Marie-Chantal, je la connais à l'extérieur de Big Brother. Elle a des qualités exceptionnelles, c'est une femme qui a un grand coeur, mais sincèrement je dois vous dire que ça a beaucoup beaucoup allégé l'ambiance dans la maison parce que c'était malheureusement devenu invivable. On enchaîne...»

Marie-Lyne a donc enchaîné avec une autre question qui brûle les lèvres de tout le monde présentement: «Comment se passe ta relation avec François?»

Sans grande surprise, Varda a préféré ne pas aborder la question, sans quoi elle aurait sûrement eu besoin de quelqu'un pour la censurer...

«Oh Lord... vous entendez les criquets? On passe à la prochaine question, merci!», a-t-elle avoué, visiblement mal à l'aise!





Malgré tout, Varda se sent bien et adore son aventure à Big Brother Célébrités!

«Je me sens excessivement bien! Je ne vous cacherai pas, par contre, que je m'ennuie beaucoup, beaucoup, beaucoup de ma manicuriste! J'en fais une obsession je sais, mais je me suis cassée deux ongles!», raconte-t-elle, pince-sans-rire.

Elle ajoute: «Moi qui suis quand même de nature assez superficielle, je me surprends à m'exposer comme ça, sans maquillage et sans mes 14 gaines que je porte normalement. Le tout, en soulier plat, sans Photoshop... Bon, c'est cave d'être fière de moi, je suis dans la vérité!»





Préparez-vous à une élimination qui fera jaser ce dimanche à Big Brother Célébrités puisque ce sont Rita Baga et Lysandre Nadeau qui se retrouvent en danger cette semaine!

Pour découvrir encore plus de potins sur vos célébrités préférées, on vous invite à écouter le troisième épisode du balado de Big Brother Célébrités sur le site de Noovo ou sur l’application iHeartRadio! Cette semaine, Maxime Landry fait de touchantes confidences. Il a révélé que son coming out, fait pendant une entrevue à l’émission Y’a du monde à messe, était totalement imprévu.



Vous aimerez aussi: