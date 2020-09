Bonsoir bonsoir: Renée Wilkin subit les foudres des téléspectateurs à cause de son habillement!

Hier j’ai chanté à Bonsoir Bonsoir. Je ne vous cacherai pas que je ne savais pas trop comment aborder cette chanson, je voulais y rendre hommage sans en faire un pastiche et je considérais que me présenter en robe de soirée le serait un peu. Je savais que ça en surprendrait certains qui ont l’habitude de me voir à la télé dans ma robe noire ou mon complet noir habituel et je me suis lancée.

Je n’ai rien contre le fait que beaucoup de gens n’ont pas aimé ma tenue. Je respecte tous les goûts.

Bien honnêtement, au-delà des vêtements, j’étais nerveuse de chanter devant Michèle Richard une chanson de Michèle Richard . Je n’ai pas eu d’opportunités télévisuelles dans les derniers mois en raison de la covid et j’étais fébrile . Malgré mon stress , je trouve avoir bien chantée et avoir respectée la pièce tout en me l’appropriant . Bravo au band de feu d’ailleurs et à la charmante chorale d’enfants .

Malheureusement, les commentaires reçus ne portent pas sur ma voix. Et j’en entends déjà plusieurs dire haut et fort « si tu es dans l’œil du public, attends-toi à faire critiquer ce que tu portes ». Une femme m’a même reproché d’inventer que je recevais des messages haineux en privé probablement puisqu’en réalité je n’acceptais pas la critique. Après 5 messages de suite d’une dame très en colère, je l’avoue, j’ai bloqué l’utilisateur. On m’a ensuite reproché de ne pas être transparente. J’ai pris le temps d’expliquer calmement la décision de supprimer cette personne de MA page, puisqu’elle me harcelait en messages privés et la défenderesse a rit en me disant qu’elle ne me croyait pas (triste reflet du dernier mouvement de dénonciations).

J’ai aussi eu droit à beaucoup de « en tant que fan je suis déçue » . Parce qu’apparemment un pantalon moulant sur mon corps remet en question l’intégralité de ma carrière, de ma personnalité, de mon professionnalisme, de la femme et maman que je suis .

Je vous donne entièrement le droit de ne pas avoir aimé ma tenue, vous pouvez même souligner que ce n’était pas à votre goût. Mais je n’accepterai jamais de me faire insulter, mépriser ou même dicter ce qu’est réellement mon style . J’ai eu droit à « tu es discrète d’habitude », « avec ta shape, s’habiller ainsi relève du ridicule » et on m’a même reproché d’avoir voulu rire de la pièce étant moi-même très loin d’être « belle ».

Je tiens à vous aviser que bientôt, je sors un clip et qu’il risque de vous surprendre pas mal plus qu’un pantalon jaune. Ceci dit merci de m’avoir fait comprendre hier soir plus que jamais, pourquoi je l’ai fait, pourquoi il mettra en lumière des corps trop peu représentés dans la culture pop, pourquoi quand mes enfants ont vues les images je leur ai expliqué une fois de plus, que le corps n’est qu’une enveloppe qu’on doit apprendre à chérir même quand d’autres la méprisent ne connaissant pas son vécu.

Je suis rentré à la maison , les yeux boursouflés d’avoir pleuré même si je me croyais plus forte que ça. Ce matin, mon fils m’a demandé pourquoi j’avais de la peine . Il m’avait trouvé tellement belle et bonne qu’il a voulu qu’on la réécoute ensemble. À ce moment là, j’ai simplement souhaité qu’il ne soit jamais l’une de ces personnes derrière son écran qui insulte ou critique méchamment.

Je vous laisse avec quelques exemples et je garde certains des plus violents pour moi.

Sur ce, je ne fais plus mon métier, ne vibre plus au rythme de ma passion depuis 6 mois et j’entrevois difficilement une lueur à court terme. Hier soir, j’étais seulement contente de chanter pour vous. La période actuelle étant déjà plutôt difficile à vivre, pourrions-nous s’envoyer un peu plus d’amour. On le mérite tous.